/661416/6-شركات-مصرية-للملابس-بمعرض-التجارة-البينية-الإفريقية

دوت الخليج

يكون ذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 نوفمبر 2021، وتشارك الشركات المصرية الست، بإشراف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المصرية.

6 شركات مصرية للملابس بمعرض التجارة البينية الإفريقية

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، إن المجلس سوف يشارك في العديد من الفاعليات الخارجية والمعارض الدولية، لزيادة الصادرات المصرية من الملابس.

وأضافت ماري أن المجلس التصديري يسعى بكل قوة للانتشار في الأسواق الإفريقية، من زيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي زيادة فرص العمل والارتفاع باجمالي الحصيلة النهائية للصادرات المصرية.

وقالت ماري: إنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف شاركنا في معرض كبير مؤخراً في جوبا بدولة جنوب السودان، ونشارك بقوة بمعرض التجارة البينية الأفريقية الثانى IATF 2021والمقام بمدينة ديربان.

وأضافت أن مساحة الجناح المصرى بالمعرض تبلغ 882 متر مربع، ويأتي المعرض في ضوء مبادرة مصرية تستهدف دعم حركة التجارة والاستثمار البينية بين الدول الأفريقية، ومواكبة للإعلان عن منطقة التجارة الحرة الأفريقية الكبرى AFCFTA . ويعد المعرض من أهم الأحداث التي ستساهم في تنمية صادرات قطاع الملابس الجاهزة المصرية لأسواق أفريقيا عامة ومنطقة الجنوب الأفريقي خاصة (جنوب أفريقيا – ليسوتو – بوتسوانا).

وينظم المعرض التجارى الإفريقي البينى بالتعاون بين بنك التصدير والاستيراد الأفريقي Afreximbank والاتحاد الأفريقي AU وأمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية AfcFTA .

وسوف يتم تدشين منصة لتعزيز التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسيجمع بين 1000 مشترك من أكثر من 55 دولة من مختلف الأسواق العالمية و1100عارض على مستوى القارة والعالم.

كما ستمكن من تبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق، وتوفير سُبل تمويل التجارة وحلول تيسير التجارة المصممة لدعم التجارة بين البلدان الأفريقية والتكامل الاقتصادى للقارة. وكذلك سيتم إنشاء منصات للتبادل التجارى بين الشركات ومن الشركات إلى الحكومة للصفقات التجارية والخدمات الاستشارية.