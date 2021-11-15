تامر عبد القادر يحذر من ظهور سوق سوداء لقطع غيار التوكتوك بعد وقف استيرادها«فيديو»

/661405/تامر-عبد-القادر-يحذر-من-ظهور-سوق-سوداء-لقطع-غيار-التوكتوك-بعد-وقف-استيرادهافيديو

أيد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بشأن وقف استيراد قطع غيار التوكتوك، من الخارج موضحا ان التووكتوك يسبب مشاكل كبيرة بالشارع المصري، ولكن على الرغم من ذلك له اهميته في الكثير من المناطق العشوائية والشعبية والتي تعتمد عليهع بشكل اساسي كوسيلة للتنقل.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب تامر عبد القادر بشأن منع استيراد قطع غيار التوكتوك

منع استيراد التوكتوك

وأشار النائب تامر عبد القادر إلى أنه على الحكومة أن تبادر في بدء مشروع الاحلال التي اعلنت عنه من قبل، حتى يتوافر البديل للشعب المصري، حيث ان قرار وقف استيراد قطع الغيار سيؤثر على منظومة التوكتوك، لذلك يجب الحذر من ظهور بدائل والسوق السوداء في توفير قطع الغيار وبالتالي زيادة حدة الازمة وأسعار تعريفة الركوب.

ووافق مجلس النواب، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص: على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظرعلى ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. وتنظم اللائحةالتنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.