بعد 23 عام..منة زكي تتألق بجانب محمد هنيدي في «الجواهرجي»..صورة

/661409/بعد-23-عاممنة-زكي-تتألق-بجانب-محمد-هنيدي-في-الجواهرجيصورة

ظهرت الفنانة منى زكي بجانب الفنان محمد هنيدي في عمل فني جديد بعنوان «الجوهرجي»، بعد غياب دام لأكثر من 23 عاما من الظهور معا على الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد كواليس فيلم «الجواهرجي» لمحمد هنيدي ومنة زكي

ونشر الفنان أحمد حلاوة صورته من كواليس الفيلم مع منى زكي ومحمد هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: "استراحة خلال تصوير فيلم الجواهرجي".

وظهر محمد هنيدي ومنى زكي يرتديان ملابس عمال النظافة.

أدوار أبطال فيلم الجواهركي

انضمت الفنانة عارفة عبدالرسول مؤخرا الى فيلم الجوهرجي بدور خادمة بشكل كومدي اذ تبدأ التحضيرات للتصوير خلال الفترة المقبلة من خلال اجراء البروفات اللازمة، بينما تجسد منى زكي دور زوجة محمد هنيدي التي تحدث بينهم العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، أما عن اسر ياسين فيقد شخصية طبطي نفسي .

منى زكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

الجدير بالذكر أنه، تشهد منى زكي حالة من الإذدهار الفني في تصوير أحدث أعمالها السينمائية والتي أتت بعنوان «القاهرة- مكة» للمخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء.

ويشارك في بطولة فيلم «القاهرة- مكة» بجانب منى زكي، كلا من محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء، وذلك بتعاون إنتاجي بين فيلم كلينك محمد حفظي Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures.

الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي

ويعرض لـ هنيدي حاليًا فيلم "النمس والإنس"، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.