«مقابل فلوس».. ضبط سيدة عرضت ابنها للبيع على فيسبوك

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نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعي

موقع التواصل الإجتماعي

فقد أشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، وبالأنتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة واتضح أنها مقيمة بمحافظة الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

إعتراف المتهمين

وبمواجة المتهمين أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها «عرفياً» من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بـ دار السلام، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول سائق توك توك مقيم بدائرة القسم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثاني وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن القبض عليه وبحوزته زجاجة تحوى كمية من سائل البنزين، وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.