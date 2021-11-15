«الكيان العملاق»..التنسيقية تتسلح بالعلم والتطور وتمكين الكفاءات الوطنية

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سادت حالة من التفاؤل الشديد، الأوساط السياسية والبرلمانية والحزبية المصرية اليوم، إثر التصريحات التي انطلقت من مؤتمر إعلان الاستراتيجية العامة الجديدة ل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث مساعي عملية وإجراءات واقعية لتحسين الحياة السياسية والاجتماعية والبرلمانية في عموم البلاد.

يرصد دوت الخليج، نقاط التميز التي وردت في المشهد الملحمي اليوم، الذي ورد في وعود ناضجة وخطوات ومساعي جادة من جانب كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تطوير أدائهم بما يخدم المجال العام ويحقق مصلحة الوطن والمواطن.

تطبيق عملي

لاتعرف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاستهلاك الإعلامي للشعارات، وإنما منذ اليوم الأول لتواجد فرسانها في الشارع السياسي والبرلماني، وهم يسعون لتطبيق شعارهم "سياسة بمفهوم جديد"، وقد رأينا في مؤتمر تدشين الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية السعي لضم الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وتطوير اللجان النوعية لتوسيع المشاركة السياسية وتقوية أواصرها في المجتمع.

أجمع الحضور اليوم على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمنة على تحقيق أحلام الكثير من شرائح الشعب المصري، وذلك عبر تطوير مستمر ودائم لصور التمكين السياسي للشباب مهما اختلفت أيدلوجياتهم مع توحيد الرؤى نحو هدف أسمى متمثل في تغليب الشأن العام على الخاص.

الهدف والرؤى

وفقا لكافة المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي والحزبي، فإنه يأتي إعلان استراتيجية جديدة للهيئة البرلمانية للتنسيقية للعمل داخل مجلسي النواب والشيوخ من منطلق استمرار الكيان الوطني في مواكبة التطور ودعما لاستمرار تقديم القوة في النجاح في العمل السياسي، الذي يأتي في القلب من أهدافه، تشكيل حلقة وصل قوية بين المواطن العادي ونبضه ومتطلباته، وبين الجهات التنفيذية والحكومة.

وحازت الرؤى التي عبر عنها كوادر التنسيقية على حالة من الرضاء العام، بعدما تم الكشف عن أن الاستراتيجية تم تصميم وتيرة عمل بها لتنجح في التنسيق بين أعضائها في العمل النيابي بكل مسئولياته من تشريع ورقابة وخدمات ومراجعة استشارية وتقديم الرأي في القضايا الوطنية من خلال كل الأعضاء في المجلسين من أعضاء التنسيقية، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال اجتماعات يومية وأسبوعية وشهرية للتنسيق في كل تفصيلة وكل تحرك.

تطور دائم

تنجح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عملي تطور دائم ومستمر، حيث نجح فرسان التنسيقية في تطوير اللجان الداخلية المختلفة، وتستهدف التنسيقية من خلال هذا الأمر ألا يكون العضو محصور أداءه في مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التي أطلقتها التنسيقية لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان، والبيئة، والتعليم، والإسكان، والنقل والطاقة والري وغيرها من الملفات؛ بهدف مناقشة الحلول التي من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.

شهادات نيابية

توالت التصريحات المسؤولة التي صدرت عن نواب التنسيقية ليبشرون بمستقبل سياسي وبرلماني أفضل للبلاد، حيث قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومسؤول الرقمنة والميكنة بالتنسيقية، إن العالم يتابع، وفي القلب منه الدولة المصرية، ما يحدث من تطور تكنولوجي هائل يساهم بشكل ملحوظ في إحداث تغير جذري في بيئة الأعمال والخدمات في المؤسسات الخاصة والعامة.

وأضاف مصطفى: بات واضحا للجميع أن التحول الرقمي أصبح سمة من سمات عصرنا الحالي، وهو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة المصرية في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة لما يوفره من جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة، وهو ما يمكننا رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة قطاعات ومشروعات الدولة.

وتماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي وتطبيقا لشعار "سياسة بمفهوم جديد" الذي تبنته التنسيقية منذ انطلاقها في كافة الممارسات والفعاليات والأنشطة، شرعت تنسيقية الأحزاب في مواكبة هذا التطور التكنولوجي والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات لتطوير بيئة العمل ودعم اتخاذ القرار داخل التنسيقية.

وأكد على أن أحد الأهداف الرئيسة للتنسيقية خلال الأشهر القليلة الماضية هي تحويل كافة العمليات والأنشطة التي يقوم بها نواب وأعضاء التنسيقية إلى عمليات إلكترونية تساعد على تقليل وتوفير الجهد والطاقة، وتساهم في تسهيل متابعة سير العمل وتنظيم وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتدعم أيضا عمليات الحوكمة التي تسعى التنسيقية لتطبيقها.

تقارب فعال

يعمل كوادر التنسيقية منذ اللحظة الاولى على وجودهم في الساحة السياسية، على إحداث تقارب حقيقي وبناء مع الشارع المصري، وهو الأمر الذي ظهر في تصريحات الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقًا على إطلاق استراتيجية عمل التنسيقية 2022 التي تناولت ضم الهيئات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وتطوير اللجان النوعية؛ لتوسيع المشاركة، إن الاستراتيجية تهدف لتقديم كل ما هو جديد للشارع المصري.

وكشف فتحي خلال حديثه المستفيض لأحد البرامج الفضائية، أن الاستراتيجية الجديدة مقسمة لـ 7 منتديات الغرض منها الخروج بورقة سياسات يعمل عليها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأنه في إطار اعتماد التنسيقية على التسلح بالعلم والتطور وإعمال المنهج العلمي، فقد تم الاتقاف مع أفضل شركة في العالم هدفها اكتشاف المهارات والكفاءات يمكن من خلالها للمواطن رؤية بلورة ما يهم المواطن، لافتًا إلى أن الشركة ستقدم كل نقاط القوة عند كل عضو، ما يحتاج لتنمية مهاراته؛ لذلك أطلقت التنسيقية نادي المدربين الذي سيهتم بملف المحليات لتقديم كوادر شبابية.

ليطلق بعدها التصريحات الدالة على النوايا الجادة لدى الكيان الوطني لاكتشاف واستثمار كفاءات المستقبل الواعدة، حيث كشف أنه بداية من الخميس المقبل ستقوم التنسيقية بزيارة المحافظات للبحث عن كوادر وتدريبها في هذا الملف، مؤكدًا أن كل مسئول عن ملف معين بالتنسيقية يقوم بتقديم خبراته حتى يستفيد بها جميع أعضاء التنسيقية (48 نائب موجودين على السيستم بمجلس النواب)، لافتًا إلى أنهم يتابعون التطورات التكنولوجية حول العالم للاستفادة منها.