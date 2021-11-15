/661420/ديزني-تنعي-الراحل-محمود-اللوزي-بطريقتها-الخاصة

حرصت شركة «ديزني» للافلام الكرتونية على نعي الفنان الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، من خلال استعادة ذكرياته مع فيلم «السمكة نيمو» الذي لاقي استحسانا، ونجاحا سحيقا بين الكبار والأطفال.

دوت الخليج يرصد رسالة ديزني لمحمود اللوزي بعد رحيله

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة صورة له، وعلقت عليه: "غادر عالمنا مساء الأمس الفنان المصري محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن سن يناهز 63 عامًا".

أعمال محمود اللوزي بشركة ديزني

وتابعت: "وشارك الفنان محمود اللوزي في أعمال ديزني العربية منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم بصوته العديد من الأدوار المتفرقة في مسلسلات قناة ديزني، وفي عام 2003 قدم الدور الأبرز في مسيرته من خلال فيلم ديزني وبيكسار "البحث عن نيمو"، حيث قام بتجسيد صوت السمكة مرهف.. رحم الله الفنان محمود اللوزي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة والد يسرا اللوزي

وجاء نبأ وفاة والد يسرا اللوزي على صفحة الفنان فتحي عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتب محمد العدل ناعيا الفنان: "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا".

عن الفنان محمود اللوزي

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".

أخر ظهور ليسرا اللوزي

هذا وتألقت يسرا اللوزي في آخر أعمالها بحكايتها الجديدة ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» والتي أتت بعنوان «بالورقة والقلم.

ويشارك في بطولة حكاية «بالورقة والقلم» بجانب يسرا اللوزي كلا من عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبد لله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، وهي من تأليف أمين جمال وإخراج محمد بكير.