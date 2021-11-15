/661424/القبض-على-عاطل-سرق-مليون-جنيه-من-شركة-أدوية-بيطرية-في-القليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأتنين، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مليون جنيها من داخل إحدى شركات الأدوية المتخصصة في تجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية بطوخ، حيث أتضح أن وراء إرتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها، وألقى القبض على المتهم، وأعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بسرقة مليون جنيه من شركة أدوية بيطرية في طوخ

تفاصيل الواقعة

ترلجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، إخطارا من صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيها من الشركة ملكه.

فريق بحث

وعلى الفور تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عنانى مدير المباحث، وأشارت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها.

النيابة العامة

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم، وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة، واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم نجح رجال مباحث القاهرة، في إلقاء القبض على سيدة وآخر يعرضان طفل حديث الولادة للبيع مقابل مبلغ مالى عبر موقع التواصل الإجتماعي، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

موقع التواصل الإجتماعي

فقد أشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بعرض طفل حديث الولادة للتبنى من خلال صفحتها الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، وبالأنتقال والفحص أمكن تحديد مرتكبة الواقعة واتضح أنها مقيمة بمحافظة الجيزة تم استهدافها وأمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتها أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة وبرفقتهما طفل حديث الولادة.

إعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقرت الأولى بأنه نظراً لسابقة زواجها «عرفياً» من الثانى، وإنجابها الطفل منه وعدم رغبته فى نسب الطفل إليه، اختمرت فى ذهنها فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، لقيام الأخير بتهديدها بإيصال أمانة فى حالة الإبقاء على الطفل، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوالها أيدها ، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.