/661425/مايسة-عطوة-تناشد-الحكومة-بالاستعداد-الجيد-للأمطار

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، كافة المحافظين بالتعاون مع الحكومة، للاستعداد الجيد بداية من الان لموسم الشتاء والامطار والسيول في محافظات الجمهورية، مشيدة بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي والتي تم جني ثمار نجاحها خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج

مايسة عطوة تناشد الحكومة بالاستعداد الجيد للأمطار

وشددت النائبة مايسة عطوة، على ضرورة تأمين أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق استعدادًا لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار ورفع دجة الاتعدات بأجهزة المحليات وتشكيل غرفة عمليات مستمرة للتعامل السريع مع الحالات الطارئة التي قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كافة الكوارث والضحايا فصل الشتاء والأمطار تحدث دائمًا من أعمدة الإنارة المكشوفة في الشوارع، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق ولابد من وضع خطة جدية للانتهاء من هذه الكوارث حفاظًا على أرواح المواطنين.

النائبة مايسة عطوة تشدد على ضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية

وطالبت البرلمانية، بضرورة التوعية الأسرية والمجتمعية، لتوعية الأطفال والمواطنين للتعامل في مثل حالات الطوارئ التي قد تنتج عن هذه الحوادث واتباع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الواجبة، خاصة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد 2021.