عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن حريق مستشفى شبين الكوم التعليمى

جدة - نرمين السيد - وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحريق نشب فى غرفة مغلقة بالطابق الرابع بالمستشفى، بعيداً عن غرف المرضى، وتم السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية خلال دقائق معدودة.

وأكد أن الحريق لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى، لافتاً إلى استمرار تلقى المرضى للخدمات الطبية اللازمة لهم.