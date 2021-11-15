إجمالى الجوائز 960 ألف جنيه.. أسماء الفائزين فى ماراثون «ابتكار»

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أسماء الفائزين فى ماراثون "ابتكار" الذى نظم بالشراكة مع مراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" فى تسع محافظات.





ونظم الحدث النهائى للماراثون يوم 31 أكتوبر وانتهى باختيار 24 فريقا فائزا، وبلغ إجمالى قيمة الجوائز 960 ألف جنيه مصرى. وفاز بالجائزة من محافظة القاهرة فرقة DeltaSol وEFIKAوGoSafe، ومن الإسكندرية Robopick وOtonom وEM-IoT، ومن المنوفية Injaz وSmart Farm، ومن المنصورة Autoscan وMy ReliefوBrain Sight، ومن الإسماعيلية Minerva وGreen Energy، ومن المنيا Naql Masr وBiobekiaوIhgizly، ومن قنا Techno School وEbnakوNabta، ومن أسيوط HoloMedica وLife SupportersوGreen ERA، ومن أسوان The Four وAtoms Tech وAswanny.

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