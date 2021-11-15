اليوم الثاني لمشاركة مصرللطيران في معرضDubai Airshow 2021

خلال فاعليات اليوم الثاني لمشاركة مصرللطيران بجناح متميز في معرض Dubai Airshow 2021، وقعت شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية مع شركة طيران الجزيرة الكويتية عقد لتقديم خدمات الصيانة اليومية لرحلات طيران الجزيرة في 6 مطارات مصرية وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران .

قام بتوقيع العقد كل من المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية والسيد روهيت راماشاندران رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة.

ويتضمن العقد قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات شركة الجزيرة الكويتية بمطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ والأقصر وأسيوط وسوهاج.

الجدير بالذكر أن عدد عملاء شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بلغ أكثر من 150 عميلاً من شركات الطيران العربية والإفريقية والأوروبية تقدم لهم الشركات مختلف خدمات صيانة وعمرة الطائرات والمحركات وأجزاء ووحدات الطائرات.