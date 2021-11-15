القومى للمرأة يتقدم بالشكر إلى السيد طارق عامر لإلزامه البنوك بتمثيل المرأة...

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لإلزامه البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين على الأقل .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بهذا القرار الذى يأتى ضمن جهود البنك المركزى الدائمة لتمكين المرأة ودعمها اقتصادياً عبر العديد من القرارات والسياسات ، ويعكس الثقة بقدرات المرأة ، مؤكدة أن هذا القرار يأتى أيضاً اتساقاً مع مساعي الدولة المصرية الحثيثة لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات، وعبرت عن بالغ فخرها بإتاحة الفرص للنساء للاستفادة من مهاراتهن وخبراتهن وهو ما سوف ينعكس بالضرورة بشكل ايجابي على أداء تلك المؤسسات.

يذكر أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري جاء ضمن مجموعة تعديلات جديدة على ضوابط حوكمة البنوك ومنهجية تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها، أقرها محافظ البنك المركزي المصري ، وشملت ضرورة تمثيل المرأة بنحو عضوتين على الأقل ، وجاءت تلك التعليمات في إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجالس إدارة البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.