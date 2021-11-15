منتدى شباب العالم: جلسات عن دور المؤسسات الدولية في مواجهة كورونا خلال النسخة 4

أكدت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أنه سيتم الحديث عن جائحة كورنا من خلال جلسات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مضيفة أن المنتدى سيشهد جلسات فى مجال الطاقة ودور المؤسسات الدولية فى مواجهة كورونا والتحول الرقمى لعالم ما بعد الجائحة.

وأضافت : "كما سيشارك مسرح شباب العالم وتقديم قصص نجاحات ملهمة للشباب ولظروف الجائحة سيتم تخفيض الاعداد بسبب جائحة كورنا"، مؤكدة وجود خطة محكمة مع أجهزة الدولة على الاجراءات الاحترازية وحصول كافة المشاركين على لقاح كورونا ومتابعة الاجراءات الوقائية طيلة فترة المنتدى وفحص يومى لجميع المشاركين والضيوف وكاميرات حرارية وتطبيق قواعد الإجراءات.

يذكر أنه منذ إطلاق المنتدى فى عام 2017 كان لدى منتدى شباب العالم نسختان تبدأ بأكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد اتباع أحد توصياته فى عام 2017 وعقدت النسخة الثالثة منه فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة.