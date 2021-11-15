دوت الخليج ينشر خطوات التسجيل فى منتدى شباب العالم

/661438/تحيا-مصر-ينشر-خطوات-التسجيل-فى-منتدى-شباب-العالم

ينشر دوت الخليج فى السطور التالية خطوات التسجيل للانضمام إلى منتدى شباب العالم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية خطوات التسجيل فى منتدى شباب العالم، وذلك من خلال الرابط المتاح فى السطور المقبلة خطوات ولينك التسجيل فى منتدى شباب العالم كما تتضمن أجندة المنتدي في نسخته الرابعة فعاليات وأنشطة أخرى تقام على هامش المنتدى مثل WWF Lab، ومسرح شباب العالم، ومبادرة Inspire.D. لينك التسجيل فى الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم كما تقرر فتح باب التسجيل للمشاركة وحضور المنتدى لكل الشباب من داخل وخارج مصر عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم www.wyfegypt.com، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 ولمدة شهر. ويمكنك التسجل عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم من خلال الضغط على الرابط التالي هنـــــــــــــا. هذا وكانت إدارة منتدى شــباب العالم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد عقدت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عودة منتدى شباب العالم ٢٠٢١ في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء . استهلت الدكتورة رشـا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وهي الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم كلمتها بالترحيب بكل شباب مصر والعالم، مشيرة إلى دور الشباب الفاعل كرقم صحيح في معادلة بناء حاضر ومستقبل الأوطان.

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