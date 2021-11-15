/661421/برشلونة-تكشف-عن-موعد-تقديم-داني-ألفيش-للجمهور

أعلن نادي برشلونة عن موعد تقديم البرازيلي داني الفيش الظهير الأيمن للفريق، بعد رحلة لألفيش في مختلف الدوريات، ليعود مرة اخرى بعد عودة زميلة السابق في الفريق تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق هذه المرة وليست لاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد داني ألفيش من الدوري البرازيلي لبرشلونة، للمرة الثانية ولكن هذه المرة وهو في سن الـ 38 عام، وباقل راتب في الفريق الكتلوني.

موعد الإعلان عن داني ألفيش

وسيتم الإعلان عن صفقة داني ألفيش قادم من ساو باولو البرازيلي لبرشلونة، يوم الأربعاء المقبل، في صفقة حرة للفريق الكتلوني، ليواصل أرقامة القياسية في الجانب الدفاعي الإيمن.

والجدير بالذكر أن عودة داني ألفيش لبرشولة في سنه الكبير هذا يعود لطلب من المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز، ليواصل تشافي مخططه لتقوية دفاعات الفريق في الفترة القادمة.

وانضم ألفيش المرة الأولى لبرشلونة في عام 2008 بقيمة 23.5 مليون يورو، وهي الصفقة الدفاعية الأغلي في التاريخ في هذا الوقت، قادم من إشبيلية.

ورحل ألفيش من برشلونة ليوفينتوس الإيطالي في عام 2016 لمدة موسم واحد، ليتوجه بعدها لباريس سان جيرمان، لمدة موسمين، حتي موسمين، وبعدها يتوجه لساو باولو من موسم 2019 حتى موسم 2021، ويعود مرة أخرى للديار الكتلونية.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

يدخل فريق برشلونة الأسباني مباراة أمام إسبانيول فى موقعة الديربى يوم 20 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة بالدورى، وبعدها بثلاثة أيام يخوض لقاءً مصيرياً أمام بنفيكا فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى الأبطال على ملعب الكامب نو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً

تصريحات تشافي هيرنانديز

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

وأضاف: "برشلونة طلب التعاقد معي مرتين قبل ذلك، لكن لم يكن الوقت قد حان، وكنت أعتقد أن الوقت مبكر جدًا".

وأشار: "سأترك حياتي الخارجية وأركز على برشلونة، سأتحمل كل شيء من أجل نجاح هذا النادي، وسأطلب الكثير من اللاعبين للعمل معي ومساعدتي".

وشدد: "تير شتيجن وبيكيه وألبا وبوسكيتس وسيرجيو روبيرتو، جميعهم لعبوا معي من قبل، وأعرف أين يجب أن أضغط عليهم ونقاط الضعف التي قد تكون لديهم، وكيف سأساعدهم ويساعدونني".

واختتم: "من الضروري وضع النظام، لا أريد استخدام كلمات الانضباط فأنا لا أحبها، لكني أريد إيجادها في الملعب وأن نتبع جميعًا نفس المسار".