/661427/محمد-عبد-العزيز-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-إدخال-الصرف-الصحي-بمنطقة-الشرقاوية-القديمة-بشبرا-الخيمة

في إطار تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية، تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب محمد عبد العزيز بطلب إحاطة بشأن عدم ادخال صرف صحي بقرية الشرقاوية الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية وأشار النائب محمد عبد العزيز فى طلب الاحاطة المقدم منه إلى، معاناة أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة، حيث أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.

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