/661429/صحة-الشيوخ-توصي-بضرورة-إعداد-كوادر-داخل-هيئة-الدواء-المصرية-للتفتيش-الجيد-علي-صيدليات-الجمهورية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشـــــأن "مطالبة وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية بإيجاد حل دائم لسد الفراغ الناشئ عن نقل تبعيات الوزارة إلي الهيئة".

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وذلك بحضو كلا من الدكتورأيمن سعد الدين الخطيب نائب رئيس هيئه الدواء المصرية ، والمستشار محمد عادل العزب المستشار القانوني للهيئة، والمستشار محمد درويش مستشار وزير الصحة والسكان.

صحة الشيوخ توصي بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية

وقد أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية لحل مشكلة الخلط بين التبعية الإدارية والفنية، ونقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى بدرجاتهم واختصاصاتهم إلى هيئة الدواء المصرية. بما يخدم المنظومة الصحية في مصر.

وأوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر بضرورة إعداد كوادر داخل هيئة الدواء المصرية بالقدر الذي يسمح بالتفتيش الجيد علي صيدليات الجمهورية وإعادة تدريب المفتشين باستخدام وسائل منهجية حديثة لضبط المخالفات فى منظومة الصيدلة، وإنشاء مقرات تابعة لهيئة الدواء المصرية بكافة محافظات الجمهورية لتوليها التفتيش الصيدلي.

وومن جانبه ، أفاد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أنه في خلال أيام سوف يتم حل مشكلة نقل تبعية الموظفين بإدارة التفتيش الصيدلى من وزارة الصحة إلى الهيئة لسد الفراغ الناشئ بالهيئة.