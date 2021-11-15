تدريبات خاصة لثنائي حراس الزمالك قبل ودية مستقبل وطن

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم ١٩ الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وخضع الثنائي لتدريبات فنية تحت قيادة أوليفيرا ، ومنها التسديد من مسافات القصيرة والطويلة، كذلك الكرات العالية من جانبي الملعب .

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى أمس السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

خضع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.