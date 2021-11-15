بالأبيض..يسرا اللوزي تودع والدها إلى مثواه الأخير

/661434/بالأبيضيسرا-اللوزي-تودع-والدها-إلى-مثواه-الأخير

شيع منذ قليل جثمان الراحل الفنان محمود اللوزي، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن عمر نازهر ال 63 عاما.

دوت الخليج يرصد تشييع جثمان محمود اللوزي

وشيع جثمان الراحل من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى في حضور عدد كبير من أصدقائه وتلاميذته، وحرصت الفنانة يسرا اللوزي على الابتعاد عن اللون المعتاد «الاسود» في توديع والدها، إذ ارتدت بلوزة باللون الابيض، لكنه لم يحضر أحد من الفنانين.

وفاة والد يسرا اللوزي

وجاء نبأ وفاة والد يسرا اللوزي على صفحة الفنان فتحي عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي .. ربنا يرحمه ويغفر له".

وكتب محمد العدل ناعيا الفنان: "محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله كان ممثل جميل و كان حبيبي علي المستوي الشخصي الله يرحمة و البقية في حياتك يا يسرا".

ديزني تودع الراحل محمود اللوزي

حرصت شركة «ديزني» للافلام الكرتونية على نعي الفنان الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، من خلال استعادة ذكرياته مع فيلم «السمكة نيمو» الذي لاقي استحسانا، ونجاحا سحيقا بين الكبار والأطفال.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة صورة له، وعلقت عليه: "غادر عالمنا مساء الأمس الفنان المصري محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن سن يناهز 63 عامًا".

وتابعت: "وشارك الفنان محمود اللوزي في أعمال ديزني العربية منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم بصوته العديد من الأدوار المتفرقة في مسلسلات قناة ديزني، وفي عام 2003 قدم الدور الأبرز في مسيرته من خلال فيلم ديزني وبيكسار "البحث عن نيمو"، حيث قام بتجسيد صوت السمكة مرهف.. رحم الله الفنان محمود اللوزي وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

عن الفنان محمود اللوزي

ولد الفنان محمود اللوزي في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في مجال التمثيل لفترة، ثم سافر إلى أمريكا، وإلى جوار التمثيل عمل بمجال الإخراج المسرحي، وتدريس الإخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، من أهم أفلامه: "ميكروفون"، و"الكنز"، و"إذاعة حب"، وفي الدراما قدم مسلسلات: "الخروج"، و"خاص جدا".