التراس: تعميق التصنيع المحلى لتحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى وتوطين تكنولوجيا تصنيع معدات تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بالإستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة فى هذا المجال الصناعى.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون الثلاثى بين العربية للتصنيع، وشركة "جاز تون" إحدى شركات مجموعة سعد الدين، وشركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

وبمقتضى البروتوكول الجديد، سيتم تصنيع مجموعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، على أن يتم نقل التكنولوجيا والتدريب والبحوث والتطوير من خلال شركة "ويست بورت" الإيطالية العالمية.

وأوضح التراس: "أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق تصنيع كل مجموعات عمل تشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية الوطنية،بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سعد الدين والخبرة الإيطالية العالمية فى هذا المجال".

وأشار التراس إلى أنه اتفق على زيادة نسب المكون المحلى لتوفير نفقات استيراد المكونات التى تدخل فى هذه الصناعة، والعمل على خفض الواردات لتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة، وتوطين هذه الصناعة بما يسهم فى تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر التراس أن مجالات التعاون تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

وأشار ماركو سيماندى نائب رئيس شركة "ويست بورت" إلى تطلع الشركة لعقد الشراكة مع العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية فى مجال مجموعات تشغيل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فضلا عن تعزيز الفرص التسويقية للإنتاج المشترك لتلبية الاحتياجات المتزايدة بالسوق المحلى وبالمنطقة العربية والإفريقية.

وأشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سعد الدين بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع فى إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لتقليل اقتصاديات تصنيع مجموعات تشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار توجه الحكومة لتعزيز كل الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعى.