فيديو- قصة نجاح.. بطلة العالم فى الكيك بوكسينج فتاة من المنيا

جدة - نرمين السيد - باتت اللاعبة الشابة "داليا حمدى" صاحبة الـ26 عاماً حديث المنياوية، بعد أن نجحت فى الفوز مؤخراً ببطولة العالم فى الكيك بوكسينج، رغم أنها تعلمت اللعبة قبل مشاركتها فى البطولة بأشهر قليلة.





لم تكتف داليا بأنها أصبحت إحدى بطلات محافظة المنيا والجمهورية فى الملاكمة والكونغ فو، ولكنها سطرت لنفسها نجاحاً جديداً بالدخول لعالم الكيك بوكس والفوز فى أول بطولة تلعبها. داليا فتاة ريفية، فهى ابنة قرية "نزلة الفلاحين" التابعة لمركز المنيا، وحاصلة على مؤهل متوسط، ولم تمارس الرياضة منذ الصغر، لكنها بدأت وعمرها 21 عاماً. بدأت بممارسة رياضة الكونغ فو، ثم الملاكمة داخل أورقة نادى المنيا الرياضى، ونجحت فى الفوز ببطولة الجمهورية، واستمرت فى تطوير أدائها حتى تعلمت أساسيات الكيك بوكس، وقررت خوض بطولة العالم للأندية التى استضفتها القاهرة الشهر الماضى، وحققت مفاجأة كبيرة بالفوز على بطلتى تشيلى والأرجنتين، والفوز بالميدالية الذهبية لوزن 58 كيلو.

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