عاجل- بوتين يؤكد تقديره للرئيس السيسى لصون السلم والأمن فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون فى المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس الروسى أكد حرص بلاده على الاستمرار فى الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التى يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، ثمن الرئيس علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتى تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائى فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجارى تنفيذها.

وجرت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية والدولية بالمنطقة، وعبر الرئيس الروسى عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس فى هذا الإطار، والتى عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات بالمنطقة، الأمر الذى رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن فى محيطها الإقليمى، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين.