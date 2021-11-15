إنفوجراف- منتدى شباب العالم.. الإبداع والتنمية على أرض السلام

جدة - نرمين السيد - تقام النسخة الرابعة من 10 إلى 13 يناير 2022 فى شرم الشيخ.



جدة - نرمين السيد - تقام النسخة الرابعة من 10 إلى 13 يناير 2022 فى شرم الشيخ. ويستعرض "دوت الخليج"، تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة فى الإنفوجراف التالى: ويمكن التسجيل عبر الموقع الرسمى: https://register.wyfegypt.com/.

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