محافظ قنا: 10ملايين جنيه تكلفة مجمع الخدمات الحكومية بقرية فاو قبلى

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا إن الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية فاو قبلى، بلغت 70 % من إجمالى الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات بمبنى المجمع، موجها بضرورة الحفاظ على انتظام معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمنى المقرر لكل مشروع.





وأشار محافظ قنا، أن المجمع يتكون من 3 طوابق تضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 10 ملايين جنيه.

وأوضح أن ذلك فى إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتابع محافظ قنا، أنه تم تفقد الملعب الخماسى الذى تم إنشاؤه بقرية فاو قبلى على مساحة 350م تقريبا ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنقيل الملعب بالنجيل الصناعى، وجارى الانتهاء من إجراءات تسليمه تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة بهدف توفير متنفس لطلاب المدارس وشباب القرية فى ممارسة الرياضة