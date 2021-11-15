إنشاء وتطوير 119 مدرسة بـ 704 ملايين جنيه فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن "الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة"، مشيرا إلى أنه يجرى إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية؛ لإضافة 1578 فصلا جديدا، بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه؛ لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها.





وقال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية المهندس أحمد مرسى فى تصريح اليوم: "إنه يجرى الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 6 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 29 مليونا و24 ألف جنيه"، مؤكدا مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المقرر، بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

ومن ناحية أخرى، قال المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 74 حالة تعد واستردت 11 ألفا و632 م2 من المبانى، وإزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية، واسترداد 19 قيراطا بمراكز (ههيا، كفر صقر، أولاد صقر، ديرب نجم، الزقازيق، أبو حماد، فاقوس، منيا القمح)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أنه ذلك يأتى استمرارا لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.