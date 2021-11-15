الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء فرعا متنقلا للتوثيق

جدة - نرمين السيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها رقم 255، بتاريخ 14 نوفمبر 2021، قرار وزارة العدل بإنشاء فرعًا متنقلاً للتوثيق المتنقل.



جدة - نرمين السيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها رقم 255، بتاريخ 14 نوفمبر 2021، قرار وزارة العدل بإنشاء فرعًا متنقلاً للتوثيق المتنقل. وجاء فى القرار الموافقة على إنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم "سيارة التوثيق المتنقل 13" تتبع مكتب التوثيق المركزى، وتؤدى جميع أعمال التوثيق المختلفة.

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