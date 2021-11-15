عاجل- التسجيل والشروط.. تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - عقدت اليوم إدارة منتدى شباب العالم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل عودة منتدى شباب العالم 2021 فى نسخته الرابعة بمدينة شوم الشيخ فى جنوب سيناء.





واستعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم، تاريخ الأكاديمية منذ بدايتها وأبرز نجاحاتها. ويأتى منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا فى العالم، بالإضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

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