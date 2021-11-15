الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

ويوم الاستقلال الفلسطيني هو ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني وإعلان قيام دولة فلسطين بتاريخ 15 نوفمبر 1988 بالعاصمة الجزائرية الجزائر، حيث ألقى خطاب إعلان الدولة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويتم إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية أو يوم الاستقلال الفلسطيني يوم 15 نوفمبر من كل عام، حيث يحيي الفلسطينيون ذكرى إعلان الاستقلال عن إسرائيل، وهو يوم عطلة رسمية في فلسطين. ونتج عن إعلان الاستقلال الفلسطيني إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، واعتراف عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين.

الجدير بالذكر أن دولة فلسطين يعترف بها اليوم أكثر من 135 دولة، كما تعترف الأمم المتحدة بدولة فلسطين ولكنها لا تملك عضوية كاملة فيها.