وزيرة البيئة تصدر قراراً بعدم السماح للعاملين من دخول مقارها بدون كارت...

وزيرة البيئة تدعو كافة العاملين بالوزارة للحصول على تطعيم كورونا حماية لهم وللحد من انتشار الفيروس فى البلاد.

تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قراراً تنظيمياً بشأن عدم السماح بدخول العاملين بوزارة البيئة اليوم وجهازيها شئون البيئة،وتنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية والمحميات الطبيعية إلى المقار الخاصة بالوزارة ممن لم يحصلوا على تطعيم كورونا ابتداءا من اليوم ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ .

وأكدت وزيرة البيئة أنه لن يتم السماح بدخول أى موظف لايحمل كارت التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبى يمنعه من الحصول عليه ، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل ٣أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا .

وتهيب وزارة البيئة بالسادة العاملين بكافة مقارها ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجهه الي أقرب وحده صحيه لهم للحصول علي التطعيم ، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم وللمساهمة فى الحد من إنتشار الفيروس فى البلاد.