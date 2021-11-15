وزيرة التضامن توجه فرق الإغاثة بتقديم إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السييء في...

الهلال الأحمر المصري والجمعيات الشريكة يقدمون عمليات الإغاثة العاجلة والدعم النفسي الأولي..والمتطوعون يدرسون الوضع أول بأول لتحديد الاحتياجات الفورية العاجلة

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة بمحافظة أسوان بتقديم إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين جراء الطقس السييء الذي تعرضت له محافظة أسوان مساء الجمعة، حيث وجهت بتقديم المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب ومواد غذائية للأهالي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة مثل الأورمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وصناع الحياة وبنك الطعام وغيرها من الجمعيات.

كما وجهت القباج مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بحصر البيوت المضارة جراء الأحوال الجوية، لبحث ودراسة تقديم التدخلات المناسبة لها.

وقد أكد السيد أحمد عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان أنه تم حصر ما يقرب من ١٥٠ منزلا متضررًا حتي الآن بسبب سواء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المحافظة، وذلك ما بين منازل مهدمة تمامًا وأخري سقطت حوائطها أو أسقفها، مشددًا علي أنه جار حصر المضارين من سوء الأحوال الجوية، والعمل علي تقديم الإعانات العاجلة لهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي استجابة فورية وسريعة لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، قامت جمعية الهلال الأحمر المصري برفع درجات الاستجابة لموجة التغيرات المناخية التي ضربت محافظة أسوان، وذلك من خلال توفير أصناف و مواد إغاثية عاجلة لمحافظة اسوان بعد ساعات من موجة الأمطار التي وقعت في جنوب الصعيد فجر الجمعة بالإضافة إلى الدعم الأسري والنفسي الذي تم تقديمه فور حدوث الأزمة، علماً بأن متطوعي الهلال الأحمر المصري يعملون على دراسة وتقييم تطور الوضع بشكل مستمر لتحديد أية مستجدات واستدعاء التدخل الفوري.

وقد وجه الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الاحمر المصري بالدعم من المقر المركزي بفرق إغاثية وأدوات إغاثية إضافية لمدينه أسوان. وأفاد الناظر أن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري تعمل على رأس الساعة على رصد مخاطر الطقس السييء والتواصل مع فروع الهلال الأحمر في مختلف المحافظات تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة في تلك الفروع تفعيل خطة الدعم والازاحة لمحافظات الجنوب، و قد تم التدخل في المناطق التي تضررت من جراء الامطار وهي منطقة الكوبانية بنجع بسطاوي ونجع الحجر، ومنطقة الشلال.

وكانت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، مع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بضخ موارد مالية بالحسابات الفرعية للإغاثة بمديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها، وتقديم أماكن إقامة بديلة مؤمَّنة مع توفير مهمات الإقامة، وتقديم الدعم السريع للأطفال والنساء، والتواصل مع الجمعيات الأهلية الشريكة في عمليات الإغاثة لتجميع الجهود تحت مظلة واحدة، وعمل أبحاث ميدانية، هذا بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة للأسر ومصروفات يومية لحين جمع الأوراق الثبوتية ومحاضر الشرطة والانتهاء من عمليات الحصر لتقدير حجم التعويضات وصرفها للأسر المضارة.