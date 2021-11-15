الرئيس السيسي يثمن العلاقات مع روسيا المكللة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

ثمّن الرئيس عبد الفتاح السيسى علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، والتي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتى فتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.