/661428/القبض-على-تشكيل-عصابي-بالاتجار-في-المواد-المخدرة-بالجيزة

قام رجال مباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأثنين، بحملة أمنية للقبض على تجار المواد المخدرة، واستهدفت الحملة عدة بؤر إجرامية، مما نتج عن الحملة القبض على 21 متهما بحوزتهم أقراصا مخدرة، واستروكس، وهيروين، وحشيش، كما تم ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 21 متهما بالاتجار في المواد المخدرة

وفي وقت سابق اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مليون جنيها من داخل إحدى شركات الأدوية المتخصصة في تجارة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية بطوخ، حيث أتضح أن وراء إرتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها، وألقى القبض على المتهم، وأعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترلجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، إخطارا من صاحب إحدى شركات الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية، باكتشافه سرقة مبلع مليون جنيها من الشركة ملكه.

فريق بحث

وعلى الفور تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عنانى مدير المباحث، وأشارت تحريات المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب كان يتردد على الشركة لكون عمه يعمل بها.

النيابة العامة

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم القبض على المتهم، وبمواجة المتهم أمام رجال المباحث إعترف بإرتكاب الواقعة كما قرر بعلمه بمداخل ومخارج الشركة، واحتفاظ مالك الشركة بمبالغ مالية بداخلها لكون عمه موظف بذات الشركة وتردده عليه بصفة مستمرة، كما أرشد عن المبلغ المستولى عليه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.