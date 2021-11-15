عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام مستقبل وطن ودياً

/661437/عمر-السعيد-يقود-هجوم-الزمالك-أمام-مستقبل-وطن-وديا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لخوض ودية مستقبل وطن المقرر لها بعد قليل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء..

تشكيل الزمالك لمواجهة مستقبل وطن:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام

خط الوسط : إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم

خط الهجوم :عمر السعيد