عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام مستقبل وطن ودياً

/661437/عمر-السعيد-يقود-هجوم-الزمالك-أمام-مستقبل-وطن-وديا
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لخوض ودية مستقبل وطن المقرر لها بعد قليل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء..
تشكيل الزمالك لمواجهة مستقبل وطن:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام
خط الوسط : إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم
خط الهجوم :عمر السعيد
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