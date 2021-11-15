/661439/بنتكم-بترجع-متطلقة-سمية-الخشاب-تناشد-بمد-فترة-الخطوبة

حرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه نصيحة للشباب والأهالي المتسارعين على الزواج، والتي تعد السبب الرئيسي في انتشار الطلاق خلال تلك الفترة.

دوت الخليج يرصد رسالة سمية الخشاب للجمهور بشأن مد فترة الخطوبة

وكتبت سمية الخشاب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «المفروض فترة الخطوبة متقلش عن سنة ونص على الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن على البنت ونسترها، قوم أيه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاتة متطلقة وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خائفة من كلام الناس أو عشان العيال».

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

كما استطاعت الفنانة سمية الخشاب أن تلفت نظر الجمهور في الساعات القليلة الماضية من خلال وصلة رقص مثيرة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المعبرة عن إعجابهم بها وبأدائها، في إشارة منهم أنها تشبه الفنانة فيفي عبده.

وظهرت سمية الخشاب خلال الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ياهناه" للهضبة عمرو دياب، لليؤيدها عدد كبير من الجمهور على ذلك والبعض الأخر شببها بسلك طريق الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة بالجونة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.