/661440/صعود-وهبوط-الذهب-عالميا-يربك-الصاغة-في-مصر

شهدت أسعار الذهب صعودا وهبوطا اليوم وهو ما أدى إلى ارتفاع الاسعار في مصر، مع توقعات بعودة هبوطها ، وهو ما وضع ال"الصاغة" المصرية في حالة من التوتر بسبب سرعة التقلبات العالمية في الذهب.

دوت الخليج

صعود وهبوط الذهب عالميا يُربك الصاغة في مصر

وصعدت أسعار الذهب بالصاغة المصرية اليوم بمعدل 4 جنيهات للجرام، مع تعاملات الظهيرة، ليعوض الانخفاض الذي تعرض له في بداية التعاملات.

ويعود السبب في ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى صعود الذهب عالمياً، في بداية التعاملات، ولكنها عادت وتراجعت -أسعار الذهب - بالسوق الأوروبية اليوم الاثنين، وانخفضت من أعلىسعر وصلت إليه منذ 5 شهور والذي تم تسجيله يوم الجمعة الماضي،والآن أسعار الذهب العالمية معرضة لتتكبد أول خسارة خلال الأيام الثمانية الأخيرة.

ويأتي الانخفاض الحالي لأسعار الذهب في ظل عمليات التصحيح وجني الأرباح من قبل المستثمرين عقب ارتفاعات الجمعة وتراجعت أسعار الذهب في السوق الأوروبية اليوم بنسبة 0.6% إلى 1,856.29$ ، وكان مستوى الافتتاح عند 1,868.12$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,868.15$.

وكانت أسعار الذهب قد حققت يوم الجمعة الماضي صعوداً بنسبة 0.1% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.868.67$ للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

جرام الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا للجرام.

جرام الذهب عيار 21 إلى 813 جنيهًا للجرام.

جرام الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهات.