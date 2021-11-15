/661442/فتح-باب-التسجيل-للنسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم-وإقامته-فى-مدينة-شرم-الشيخ-ملف

واستهلت الدكتورة رشـا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وهي الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم كلمتها بالترحيب بكل شباب مصر والعالم، مشيرة إلى دور الشباب الفاعل كرقم صحيح في معادلة بناء حاضر ومستقبل الأوطان.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم.. رحلة من العمل والتجرد والجهود المخلصة

واستعرضت "راغب" خلال كلمتها تاريخ الأكاديمية منذ بدايتها كإحدي توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في عام 2016، ورحلة من العمل والتجرد والجهود المخلصة خلال خمس سنوات بعد صدور القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية، وسلطت الضوء على أبرز نجاحات الأكاديمية التي من بينها تدريب أكثر من 28370 ألف شاب مصري وأفريقي، إلى جانب تدريب نواب المحافظين، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مكاتب التمثيل الخارجي، بالإضافة إلى البرامج المخصصة للشباب في عدد من الدول الأفريقية.

وأكدت رشا راغب، على أن مبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع كان أيقونة نجاح العالم في مواجهة تفشي جائحة كورونا، معلنة عن عودة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بعد فترة طويلة من الإغلاق العالمي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير ۲۰۲۲ بمدينة شرم الشيخ، وذلك مع ضمان الإلتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي خلال فترة

وأشارت "راغب" في كلمتها إلى أنه من المقرر أن يناقش المنتدى في نسخته الرابعة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا.

السلام والإبداع والتنمية

ومن جانبها أكنت سارة هشام، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، على أن المنتدى بنسخه الثلاث الماضية استضاف ما يزيد عن 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، مشيرة إلى الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدي كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والإتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين.

ويأتي منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا علي العالم، بالإضافة إلى القضايا الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما أنه من المقرر أن تتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر عدد من الموضوعات الحيوية فيما بعد كورونا مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية في التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التي تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة، وغيرها من الموضوعات الهامة.

كما تتضمن أجندة المنتدي في نسخته الرابعة فعاليات وأنشطة أخرى تقام على هامش المنتدى مثل WWF Lab، ومسرح شباب العالم، ومبادرة Inspire.D.

كما تقرر فتح باب التسجيل للمشاركة وحضور المنتدى لكل الشباب من داخل وخارج مصر عبر الموقع الرسمي لمنتدى شباب العالم www.wyfegypt.com، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 ولمدة شهر.

تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 في منتدى شباب العالم ۲۰۲۱: نظرا لظروف جائحة كورونا التي يواجهها العالم، قررت إدارة منتدى شباب العالم تقليل عدد المدعوين عن كل عام، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة المنتدى المختلفة والتأكد من أن الأنشطة تتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أعدت إدارة المنتدى خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين في المنتدى، بدء من مراحل التسجيل في المنتدى واشتراط تلقي الجميع اللقاح ضد كوفيد -19، سواء المشاركين من مصر أو خارجها. كما تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لتشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة المنتدى، إضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات التي سيتم تطبيقها طوال فترة المنتدى، مع إجراء فحص [٢:٢٧ م، ٢٠٢١/١١/١٥] ريهام: يومي لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة المنتدى وغيرها من الإجراءات الوقائية بمنتهى الحرص.

عن منتدى شباب العالم:

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.جدير بالذكر ان المنتدي قد استضاف ما يزيد عن 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدي بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والإتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.