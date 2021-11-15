طرح فيلم «مجالسة الكون» كعرض أول بمهرجان القاهرة السينمائي

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دوت الخليج يرصد مشاركة فيلم «مجالسة الكون» بمهرجان القاهرة

ويدور فيلم «مجالسة الكون» حول الترقب الأسري لمرحل بلوغ البنت، وذلك من خلال حوار يدور بين ابنة على مشارف النضج وخالتها، ليُسلّط الضوء طريقة تعاملنا مع هذه المرحلة، ويطرح المزيد من التساؤلات الشائكة.

صناع فيلم «مجالسة الكون»

فيلم «مجالسة الكون» من بطولة غادة عبود وتولين عصام وكتابة نورة المولد، إنتاج نورة الفريخ، منتجة خط الانتاج لجين باخشوين، مدير التصوير حسين سلام، مصممة الإنتاج سارة شرف، مساعدة المخرج خالدة باطوي، ومونتاج روان نمنقاني إخراج جواهر العامري.

ومن المقرر أن يشارك الفيلم أيضا في برنامج "سينما السعودية الجديدة" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وذلك في الفترة من 6 ديسمبر الى 15 ديسمبر بالمملكة العربية السعودية.

عن مخرجة فيلم «مجالسة الكون»

المنتجة جواهر العامري، مخرجة وكاتبة سيناريو سعودية انتجت الفيلم القصير "مَن يحرقن الليل"، والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية من أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 ليحصل على تنويه خاص، يجانب مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بتورنتو، ومن أحدث أعمالها كمخرجة فيلم "مجالسة الكون"، كما عملت أيضًا كمديرة إنتاج في الفيلم الطويل "أربعون عامًا وليلة" والذي شارك في مهرجان مالمو للفيلم العربي عام 2021، كما شاركت مؤخرًا في إنتاج أولى أعمالها المصرية، وتعمل لأول مرة كمخرجة وكاتبة لفيلمها الطويل عزيزُ هالة الذي تم قبوله في معمل مهرجان البحر الأحمر بالتعاون مع Torino film lab.

‎مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

هذا وكشف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للهرجان، والذي يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.