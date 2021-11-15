/661447/صور-يحرز-الهدف-الأول-للزمالك-أمام-مستقبل-وطن

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول للفريق في مرمى مستقبل وطن بعد مرور ٢٧ دقيقة من المباراة الودية التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الهدف بعد مراوغة ناجحة من وسف أوباما لمدافعي مستقبل وطن، ومن ثم مررها لزيزو محرزا الهدف الأول للفريق.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء..

تشكيل الزمالك لمواجهة مستقبل وطن:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام

خط الوسط : إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم

خط الهجوم :عمر السعيد