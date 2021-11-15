صندوق تحيا مصر يخصص حسابا للمشاركة فى إغاثة أسوان

جدة - نرمين السيد - وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن هذا الحساب يتم تفعيله لدعم جهود الإغاثة والإعمار وقت الكوارث والأزمات وذلك فى كل البنوك المصرية. وأضاف أن الصندوق يتلقى المساهمات والتبرعات المختلفة للمشاركة فى إغاثة أهالى أسوان من داخل وخارج نصر عبر الموقع الإلكترونى للصندوق tahyamisrfund.org بالإضافة إلى كل وسائل الدفع الإلكترونى.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التى تعرضت لها البلاد فى عامى 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة فى مواجهة جائحة كورونا. الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قام بإرسال قافلة إغاثة عاجلة لمحافظة أسوان وستصل المحافظة خلال ساعات لبدء توزيع مواد الإعاشة والأغطية والأمتعة على المتضررين.

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