/661447/زيزو-يحرز-الهدف-الأول-للزمالك-أمام-مستقبل-وطن

سجل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول للفريق في مرمى مستقبل وطن بعد مرور ٢٧ دقيقة من المباراة الودية التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الهدف بعد مراوغة ناجحة من وسف أوباما لمدافعي مستقبل وطن، ومن ثم مررها لزيزو محرزا الهدف الأول للفريق.

تشكيل الزمالك لمواجهة مستقبل وطن:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام

خط الوسط : إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم

خط الهجوم :عمر السعيد

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام

لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر

لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

مرتضى منصور ينوى تحرير محضر ضد وزارة الشباب والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى أمس السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.