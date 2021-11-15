/661449/أشرف-الجارحي-إلغاء-رسوم-الحماية-على-الحديد-سيحقق-العدالة-فى-الإنتاج

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي للحديد والصلب، ورئيس قطاع المبيعات أشرف الجارحي، إن قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت والحديد جاء متأخرا للغاية.

دوت الخليج

أشرف الجارحي: إلغاء رسوم الحماية على الحديد جاء متأخرا

أضاف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجارحي للحديد والصلب، أشرف الجارحي:” إن هذا القرار سيحقق العدالة في الإنتاج وكذلك في التكلفة خاصة لدى مصانع الدرفلة الصغيرة التي توقف العديد منها عن الإنتاج في الفترة الماضية.

هناك أكثر من 15 مصنعا من مصانع الدرفلة التي لا تستخدم البليت توقفت عن الإنتاج، والمصانع الكبرى لم تكن لديها القدرة على إنتاج البليت أو توفيره في السوق وترتب على ذلك خلل كبير في السوق، بحسب ما قاله الجارحي.

سيساهم القرار أيضا في تجاوز جانب كبير من آثار الموجة التضخمية التي تشهدها صناعة الحديد في مصر حاليا، وفقا لأشرف الجارحي.

إلغاء رسوم الحماية على الحديد

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، يوم الأحد، قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

يبدأ العمل بهذين القرارين إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية، وفقا لبيان صحفي من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

قالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للإرتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة.

أشارت الوزيرة كذلك لارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.