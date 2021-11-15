/661456/أميرة-ابوشقة-عودة-منتدي-شباب-العالم-رسالة-للجميع-بأن-مصر-حاضرة-وقادرة

أكدت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، أن أن عودة انطلاقة منتدى الشباب العالم ، في نسخته الرابعة وذلك فى الفتره من 10 الي 13يناير المقبل رسالة الي العالم ، بأن مصر حاضرة وقادرة وانها كانت وستظل قلب العالم النابض وفيها يجتمع الشباب والقلوب باختلاف الالوان والأجناس ، لتؤكد بأن السلام لغتنا والتنميه والحب والإبداع سلاحنا لمواجهه كل التحديات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة أميرة أبو شقة بشأن عودة منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأشادت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بدعم القيادة السياسية لمنتدي شباب العالم في نسخته الرابعه وعودته مرة أخري بعد إلغاء نسخه 2020 بسبب جائحه كورونا ، مؤكدة بأن مصر بعظمتها وعراقتها دائما تبرهن علي ريادتها بتحدي الصعاب ، وان النسخه القادمه من المنتدي خير رسالة من قلب ام الدنيا مصر ، الي العالم بأننا كنا ومازلنا أعظم الحضارات وأكبرها ، وأن القيادة السياسية عازمة علي أن حاضرنا سنكتبه بحروف من نور في سجل التاريخ بعقول وإرادة مصرية .

ودعت ابوشقه كل الشباب الي التسجيل في منتدي شباب العالم 2022 وفتح آفاق جديدة والمناقشة والاستماع الي الآخر لتكتمل الصورة في ظل الجمهورية الجديدة مصر الحديثه.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد أعلنت إنطلاق المنتدى في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعلنت إدارة المنتدى فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر ودول العالم كافة، ويستمر باب التسجيل مفتوحا لشهر كامل بداية من 15 نوفمبر 2021، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.