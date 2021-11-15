/661458/نهاية-الشوط-الأول-الزمالك-يتقدم-على-مستقبل-وطن-بهدفين-وديا

انتهى الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك الودي أمام مستقبل وطن والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت الأهداف عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق ٢٧ و٢٩ من زمن الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كامله من جانب الزمالك، وضغطا مستمرا من اللاعبين.

ولم يشهد مرمى محمد عواد اختبارا حقيقيا إلا في كرات قليلة خلال أحداث الشوط الأول.

وخلال الشوط الأول وفي الدقيقة ٣٧ تعرض حارس مرمى مستقبل وطن إسلام أنور للطرد للاعتراض على الحكم، وقام الزمالك بلفتة طيبة بالسماح لفريق مستقبل وطن بإشراك الحارس الاحتياطي عمر فاروق بحيث يلعب الفريق كاملا.

تشكيل الزمالك لمواجهة مستقبل وطن:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي ، أحمد زكي، حازم إمام

خط الوسط : إسلام جابر ، طارق حامد ، يوسف إبراهيم “أوباما”، أحمد سيد “زيزو”، محمد أوناجم

خط الهجوم :عمر السعيد

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام

لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر

لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".