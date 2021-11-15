ترأس وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك فى إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقى خلال شهر نوفمبر، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
وترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقى الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس اليوم، والتى خصصت لموضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية فى أوقات الصراعات المسلحة.
وأكد السفير المصرى خلال الجلسة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحورى المنوطين به، موضحا أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنساني، كما أكد على ضرورة التزام كافة أطراف الصراعات المسلحة فى القارة الأفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للاطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولى ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولى فى هذا الشأن رقم 2286 لعام 2016، والذى رعته مصر إلى جانب دول اليابان وأسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، إبان العضوية المصرية فى مجلس الأمن الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكري يترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول مكافحة الفكر المتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.