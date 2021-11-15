اتحاد الكرة يرفض إحالة فيديو أبو جبل والحكم محمد عادل للجنة الانضباط

رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إحالة فيديو واقعة محمد أبو جبل حارس الزمالك والحكم محمد عادل الذى أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك إلى لجنة الانضباط بالجبلاية برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يتم الأخذ بأى فيديوهات إلا من خلال الشريط الأصلى للمباراة، كما أنه من الصعب الحكم على صحة الواقعة من عدمها لأن الحكم لم يذكرها فى تقريره وكذلك المراقبين.

فى السياق ذاته، رفض مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة التعليق على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمحمد أبو جبل حارس الزمالك والحكم الدولى محمد عادل، والذى أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلى والزمالك بالأسبوع الثالث بالدورى.

وأوضح مسئولو لجنة الحكام ، أن اللجنة لا تنظر للسوشيال ميديا ولا الفيديوهات التى تنتشر من خلالها لصعوبة التأكد من مصدرها، بجانب أن الحكم محمد عادل أدار المباراة ببراعة ولم يقع فى أى أخطاء.

وأكد مسئولو اللجنة أنه تم الاتفاق على عدم التعليق على أى وقائع تتعلق بالحكام والقرارات التحكيمية فى الفترة المقبلة، لأن البعض يتصيد الأخطاء ويحاول الزج بالحكام فى أزمات جانبية، فى الوقت الذى نحتاج فيه لمزيد من العمل لتطوير الأداء.

وفى وقت سابق، قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه لن يتم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، وأضاف عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية، "نلوم على محمد عادل فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة".

وتابع، "الاحتواء الذي تحدث عنه محمد عادل تم تفسيره بشكل خاطئ، ولو كان يقصد ما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء للأهلي".

وأدلى الحكم محمد عادل بتصريحات إذاعية قال فيها إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثالث وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.