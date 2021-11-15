/661461/خطف-واغتصاب-المؤبد-لإمام-مسجد-بالدقهلية-بتهمة-الاعتداء-على-طفلة

أمرت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأثنين، بالسجن المؤبد على إمام مسجد وخطيب بأوقاف الدقهلية، لقيامه بالاعتداء على تلميذة، وذلك برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، وعضوية المستشار محمد كمال الخولى والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر عماد حمدى الجميل ورمضان الديسطى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن المؤبد لإمام مسجد بالدقهلية بتهمة الاعتداء على طفلة

الاعتداء على طفلة

وفي نفس السياق قرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، بعد اعترافه بهتك عرض طفلة صغيرة عمر 11 سنة، مستغلا سلطته عليها فى تحفيظ القرآن الكريم وترددها عليها لكونه رجل من رجال الدين والعلم، بغية تربيتها وتعليمها إلا أنة أصر على إتيان الفاحشة كرها عنها.

عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض

والجدير بالذكر طالب دفاع الضحية تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة لتوقيع أقصى العقوبة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها- بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

أصر على إتيان الفاحشة

والجدير بالذكر أن المتهم أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، بعد استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة

وأضافت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

هتك عرض

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز طلخا من والدة الطفلة المجني عليها ضد المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها «جنة.ع»، 10 سنوات حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021