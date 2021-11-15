أحمد حسن: وكيل بن شرقي عقد جلسة الأيام الماضية مع أحد أندية القاهرة«صور»

/661462/أحمد-حسن-وكيل-بن-شرقي-عقد-جلسة-الأيام-الماضية-مع-أحد-أندية-القاهرةصور

نشر الدولي المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم، ولاعب النادي الاهلي السابق وقائد المنتخب الأول سابقاً، على صحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد حسن على صورة الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب خط وسط الزمالك، "وكيل أشرف بن شرقي خلال تواجده في القاهرة وبعد اجتماعه مع مسئولي الزمالك.. عقد جلسة في الأيام الماضية مع مسئولي أحد الأندية المصرية الكبيرة في فندق بحي الزمالك للتفاوض على ضمه".

وفي الفترة الأخيرة تولجدت بعض الإضطرابات بين بن شرقي والزمالك حول تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، مع أحقيته في إمضاء عقد مع أي نادي في يناير القادم، والإنضمام له بنهاية الموسم.

طلب أشرف بن شرقي الحصول على مليون و800 الف دولار في الموسم، والحصول على 500 ألف دولار كاش فور التوقيع على العقود الجديدة.

تعديل قيمة الموسم المتبقي في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ليكون بالقيمة الجديدة للعقد الجديد.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في الـ 19 من نوفمبر الجاري، في لقاء الذهاب، والذي يستضيفه فريق الدراويش على ملعبه، في الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، على ملعب الإسماعيلية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت.

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام

لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر

لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".