/661465/عمرو-هندي-يطالب-وزارة-الزراعة-بالتعاقد-مع-دول-أفريقية-لزيادة-المساحات-المزروعة-لصالح-مصر

أكد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، على ضرورة توجيه النظر على أمور التعاقد من وزارة الزراعة مع دول أفريقية مثل المجر وزامبيا، مردفا أنهم دول مشجعة للاستثمار ولديهم العديد من المميزات التي تؤهل لنجاح الزراعة هناك".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية لمناقشة خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى الشأن الافريقى، مضيفا:" لماذا لا تقوم وزارة الزراعة بالتعاقد على 100 الف فدان يتم تخصيصهم لصغار المستثمرين في مصر، حيث ان الزراعة في هذه الدول أقل تكلفة مقارنة بغيرها".

مصر في حاجة للمساحة المزروعة

وعبر النائب عمرو هندي عن استغرابه بسبب عدم التعاقد حتى الان مع أي من هذه الدول، على الرغم من حاجة مصر للمساحة المزروعة، متابعا:" لا يجب ان نكون متأخرين في شيء لاننا نمتلك كافة الامكانيات التي تدفعنا لاتخاذ أي خطوة".