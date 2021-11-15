/661467/بالفيديو-تدريبات-الكوادر-الأمنية-الأفريقية-بأكاديمية-الشرطة

نظمت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، علي مدار شهرين، دورتين تدريبيتين لثمانين كادراً أمنيا أفريقيا يمثلون ستا وعشرين دولة إفريقية في مجالي مكافحة الإرهاب الدولي ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، حيث تأتي تلك الدورات في إطار تفعيل أُطر التعاون الأمني بين مصر وأشقائها الأفارقة لدعم الأمن والاستقرار في بلادهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تدريبات الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة في مصر.. فيديو

أكاديمية الشرطة

وفي نفس السياق كانت أكاديمية الشرطة استضافت بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، فعاليات الدورة التدريبية فى مجال (الاتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة) خلال الفترة من (7 –11/11/2021) بمشاركة فاعلة ومتميزة لعدد (16) مشاركاً يمثلون (4) دول عربية هى (مصر –الأردن – فلسطين – لبنان)، وحاضر فى الدورة عدد (6) من الخبراء الأمنيين من الدول والمنظمات الأوروبية على مدار خمسة أيام.

الدورة التدريبية

والجدير بالذكر أن هذا التنظيم الدورة التدريبية فى إطار برنامج التعاون الأمنى التدريبى الأورومتوسطى للشرطة، والذى يهدف إلى تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والخطرة إعتماداً على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون الإستراتيجى بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية فى الدول المشاركة فى المشروع وبين الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى ووكالات الإتحاد الأوروبى، وشهد برنامج الدورة التدريبية تنظيم العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة والورش التدريبية المشتركة ذات الصلة بالإتجار بالأسلحة النارية غير المشروعة وإستعراض أفضل الممارسات الدولية فى التحقيقات وآليات المواجهة والتعاون والدعم الدوليان ، بما يعكس بجلاء ثقة المجتمع الدولى والإتحاد الأوروبى فى القدرات المؤسسية والتنظيمية التى تتمتع بها قطاعات وزارة الداخلية المصرية.