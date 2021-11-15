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نقل النواب توافق على إنشاء كوبري مغاغة لربط شرق وغرب النيل 

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ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة المقدم من النائب احمد حتة والنائب ايهاب عبد العظيم ونواب المنيا للمطالبة بإنشاء كوبري على النيل بربط الشرق بالغرب بمغاغة خاصة أن أقرب كوبري ببني مزار يبعد 15 كيلو عن مغاغة.

دوت الخليج يرصد تعليق نقل النواب توافق على انشاء كوبري مغاغة لربط شرق وغرب النيل

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إنشاء كوبري مغاغة 

 واكد النائب احمد حته،عضو مجلس النواب،  اهمية الكوبري الذي يربط بين شرق وغرب النيل يخدم مغاغة والعدوى ومن المهم توفير الاعتماد المالي.

وأشار الى أن جميع نواب المنيا يطالبون بانشاء الكوبري ومستمرين في تقديم كل الدعم .

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ومن جانبه طالب علاء عابد رئيس اللجنة بضرورة انشاء الكوبري ودعم اللجنة لكلب نواب المنيا وتوفير اللعتمادات المالية 

وأوصت اللجنة بإحالة الملف لدراسة سبل التنفيذ إلى الدكتور جمال عضو اللجنة لدراسة التكلفة والتفاصيل خلال 15 يوم . وشدد عابد على أن اللحنة تدعم غنشاء الكوبري الذي يخدم مغاغة والعدوى وسرعة تنفيذه بالموازنة المقبلة.

وقال النائب علاء عابد ان اللجنه ستعمل  جاهدة خلال دور الانعقاد الثاني بكامل طاقتها، كما كانت تعمل خلال دور الانعقاد الأول نتحدث مصر ٢٠٣٠ ، والتي يعتبر النقل فيها جزء اساسي وراينا اهتمام الدوله بهذا المجال وحدوث طفرة كبيرة يشهد لها العالم.

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واكد رئيس لجنه النقل والمواصلات خلال إجتماع اللجنه اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه ، اننا نتابع ما يحدث من تطور وإصلاحات في مصر وما تقوم به القيادة السياسيه من اصلاحات في كافه القطاعات ومبادرات حياة كريمة، التي قفزت بالريف المصري قفزة حضارية كبيرة ، مؤكدا ان الاعلام المصري المريء والمسموع والمقروء ينقل لحظة بلحظة  ما يحدث من تطور وتنمية علي ارض مصر.

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وطالب  النائب علاء عابد،  اعضاء مجلس النواب، بنقل ما يحدث في مصر  للمواطنين في دوائرهم   ، و الشارع المصري،  حتي يعلم الجميع ما يحدث في مصر من دعم وتقدم واستقرار ،  لان العالم يتابع ما يحدث في مصر لحظة بلحظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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